ダイソーで並んでいる「グリーンポット」。正直、見た目は「いかにもフェイク」な質感ですが、実はそこが最大のメリットでした。本物の植物のような重さや割れるリスクがなく、裏面がフラットで壁面アレンジもしやすい…。110円（税込）だからこそ、気兼ねなく使い倒せる「実用性重視」のインテリアをレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：グリーンポット価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード