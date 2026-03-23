エバー航空は、神戸〜台北/桃園線を6月15日から30日まで期間増便する。現在は月・水・金曜の週3往復を運航しており、これに1日1往復を加えた、週10往復を運航する。機材はエアバスA321型機を使用する。所要時間は神戸発が2時間55分、台北/桃園発が2時間40分。増便により、神戸を午前と午後、台北/桃園を早朝と午後に出発する便を運航することになる。同路線はこの他に、スターラックス航空が火・木・土・日曜の週4往復を運航してい