掃除が面倒な理由の一つに「道具を使い分ける手間」がありませんか？セリアで見つけた「お掃除用手袋たわし」は、まさにそんなズボラさんにこそ使ってほしい天才的アイテム。スポンジもブラシも不要、自分の「指」がそのまま掃除道具になるという画期的な手袋の実力をレポートします！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お掃除用手袋たわし価格：￥110（税込）サイズ（約）：20×17cm販売ショップ：セリアJANコード：496895