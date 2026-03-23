ダイソー×東京ガールズコレクションとのコラボアイテムに新作が登場！100均で人気のケースに似たような、おしゃれなアイテムを見つけたので購入してみました。コンパクトサイズで、最初は「物が全然入らない…」と思ったのですが、イベント参加時に身軽に持てて使い勝手抜群！付け替え用ストラップ付きで便利ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハードケース価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4