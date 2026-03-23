ソフトバンクグループなど日米のサプライヤーや金融機関を中心とした21社は21日、「ポーツマスコンソーシアム」を発足したと発表した。日米政府が進める戦略的投資イニシアティブの対象事業において、ビジネス機会の最大化を目指すとしている。 本コンソーシアムが対象とするのは、米国エネルギー省のポーツマスサイト（オハイオ州パイクトン）における大規模な発電所およびAI