「かわいそうだから」という愛情だけでペットを救えるのか。殺処分を待つ猫たちを引き取った善意が、いつしか飼い主を経済的な破滅へと追い込んでいく……。多頭飼いがもたらす負担と、回避すべき落とし穴とは。『人はこんなことで破産してしまうのか！ 推し活、ペット、不倫、介護、投資……普通の人でもハマる落とし穴』（永峰英太郎著）では、不運や誤算から多額の負債を抱える実態についてお伝えしています。今回は本書から一