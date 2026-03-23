第一屋製パンは、こだわりのあんこがたっぷり詰まった「感動あんぱん」シリーズの春限定商品「感動あんぱん さくらあん」を4月1日から発売する。同商品には、一般的な白いんげん豆ベースの「ピンク色のさくらあん」ではなく、十勝産あずき100％のこしあんに静岡県産桜葉を練り込んだ、こだわりの“さくらあん”を使用している。あずき本来の風味を生かしたあんにすることで、「感動あんぱん」のコンセプトである“あずき本来の風味