カシオ計算機は、日本の伝統工芸である漆塗り技術と当社電卓の最上位モデル「S100」シリーズを融合させた特別モデル「S100X−JC1−U」を4月9日に発売する。同製品は、老舗越前漆器メーカー「山久漆工（やまきゅうしっこう）」の熟練塗師が一台ずつ手作業で漆の塗装を施しており、世界限定650台の生産となる。今回案内する「S100X−JC1−U」は、同社電卓のフラッグシップモデルである「S100X」をベースに、日本を代表する伝統工芸「