「CHARMY Magica 手肌＋（プラス）除菌」ライオンは、除菌効果（スポンジに対して。すべての菌を除菌するわけではない）や高い洗浄力で手早く洗い上げる力はそのままに、手肌の水分を逃さず（洗剤成分の手肌表面への吸着による。完全に水分の蒸散をおさえるわけではない）手肌にやさしい食器用洗剤「CHARMY Magica 手肌＋（プラス）除菌」を、4月15日から発売する。洗浄力・除菌効果と手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤「CHARM