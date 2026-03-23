タレントのJOYが23日、自身の公式Xを更新し、日経平均株価の暴落を受け、持ち株も下がっていることを嘆いた。【Xより】日経平均が暴落！持ち株の利益消えたJOY定期的に株について報告するJOYは今回、「先週まであったはずの株の含み益がなくなってるんですけど、これって捜索願い出した方がいいですか？仲間います？」と、持ち株が含み損になったことを嘆いた。投資にハマるJOYは2025年4月7日、当日の日経平均株価が一時、29