＜セイコー プロスペックス＞マリンマスター 1968 ヘリテージ JAMSTEC コラボレーション限定モデルセイコーウオッチは、＜セイコー プロスペックス＞マリンマスターから、国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下、JAMSTEC）とのコラボレーション限定モデルと、挑戦の歴史を引き継ぎ進化したレギュラーモデルを7月10日から発売する。限定モデルは、全世界1000本の数量限定となる。セイコーのダイバーズウオッチの歴史は、1965年に