落語家の立川志らくが、23日放送のTBS系『ひるおび』（前10：25）に生出演。恵俊彰から“猛反論”を受ける一幕があった。【写真】志らくのコメントに猛反論した恵俊彰ガソリン価格に関するニュースの中で、志らくが「大きな会社、物流関係は気を使って見ておかなくちゃいけないんだけど、視聴者の方々はあまりパニックにならないことです。オイルショックの時もそうだし、去年の米騒動もそうだけど。メディアは徹底的に、ワー