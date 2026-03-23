食品や雑貨、光熱費などの値上げが続いている中、限られた収入で家計をやりくりするのは厳しいものです。そうした中、「社会保険料が下がるかも」と聞いたら、期待する人は多いのではないでしょうか？ 本記事では、2026年春の社会保険料率の動向や新設される社会保険料などについて紹介し、「月収20万円のパート」を例にして手取り額がどうなるかをみていきます。 春に見直される社会保険料率 健康保険や雇用