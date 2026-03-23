【「ちいかわベーカリー」常設店】 2026年夏 オープン予定 場所：KITTE大阪 「ちいかわベーカリー」の常設店が、KITTE大阪にて2026年夏にオープンすることが決定した。 「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノ氏によるX（旧Twitter）発のマンガ「ちいかわ」の世界観をテーマにしたパン屋。202