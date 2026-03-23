ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間22日、エンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場。3打数1安打、3打点を記録した。古巣エンゼル・スタジアムでの一戦に臨んだ大谷。初回の第1打席は中飛に倒れるも、3回表の第2打席では四球を選んでチャンスを作り、3度の押し出し四球やテオスカー・ヘルナンデスの適時打など大量得点を演出した。なおも二死満塁の好機で第3打席を迎えると、カウント1-0