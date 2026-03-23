【モデルプレス＝2026/03/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月22日、自身のInstagramを更新。へそピアスを輝かせたコーディネートを公開し、注目を集めている。【写真】「今日好き」19歳美女「攻めてる」へそピ輝く大胆コーデ◆榊原樹里、へそピアス見せコーデ披露榊原は「＃ootd」とつづり、サングラスをかけ、ウェーブがかか