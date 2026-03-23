【女子旅プレス＝2026/03/23】ラグジュアリーホテルブランド・カペラホテルズ＆リゾーツの日本初上陸となる「カペラ京都」が、京都・東山区にグランドオープンした。【写真】京都初進出ホテル「モクシー京都二条」デザインテーマは“京都の物語”◆唯一無二の体験を創造「カペラ」が日本初進出カペラホテルズ＆リゾーツは、シンガポール、タイ、インドネシア、中国などで事業を展開するホテルブランド。建築は隈研吾氏率いる隈研吾