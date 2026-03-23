【モデルプレス＝2026/03/23】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が3月22日、自身のInstagramを更新。宮古島旅行での姿を公開し、注目を集めている。【写真】37歳元AKB神7「思わず二度見」話題のミニTショット◆小嶋陽菜「空港で買ったキティちゃんTシャツ」ウエストチラ見せ小嶋は「宮古島に来ました」とつづり、写真を投稿。「空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える」と記した小嶋は