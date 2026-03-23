回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は、3月26日(木)から4月15日(水)までの期間限定で、「春の贅沢ラーメン」3種と「追いシャリ ザク旨ラー油チャーシュー」を全国店舗(一部改装中店舗を除く)で販売する。博多豚骨スープにあさりの旨みを重ねた、春休みシーズン向けの限定メニューとなる。今回登場するラーメンは、豚骨のコク深い味わいにあさりの風味が香り立つ一杯。かっぱ寿司オリジナルの極細麺を使用し、春らしい軽やかさと満足感