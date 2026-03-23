日本でも“ヒョプ様”の愛称で高い人気を誇る俳優チェ・ジョンヒョプが、韓国でもその人気を証明した。ソウルで開催されるファンミーティングが、チケット販売開始と同時に全席完売となり、追加公演の開催が決定した。【写真】“ヒョプ様”が色気路線に？ 5月9日にソウル・広津区のYES24ライブホールで開催される「2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting 'THE WAY for US'」ソウル公演は、3月16日のチケットオープン直後、わずか1分で全