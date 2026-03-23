ＩＮＩ・西洸人が２３日、東京・池袋パルコで５月２２日に日米同時公開される映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」のトークイベントを行った。「幼いころから、レゴとかに囲まれて育ったが、知らない間に気がついたら何かに導かれるようにファンになっていた」とＳＷのＴシャツを見せながら、ＳＷファンになったいきさつを話す。また装甲とヘルメットに身を包んだ孤高の賞金稼ぎのマンダロリアンが