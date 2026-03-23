大樹生命保険株式会社（日本生命グループ）と一般社団法人日本野球機構（ＮＰＢ）は２３日、２０２６年の月間ＭＶＰ賞における協賛契約を更新したと発表した。同賞は、シーズン中に月間を通じて最も活躍したセ・パ両リーグの投手と打者１人ずつを「大樹生命月間ＭＶＰ賞」として表彰。セ・パ各連盟から記念盾、大樹生命保険からは賞金５０万円とトロフィーが贈られる。１９７５年（パ・リーグは１９７９年）に制定され、同社の