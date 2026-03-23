サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は22日、ホームで仙台との「みちのくダービー」に臨み、1対0で敗れました。およそ1万4000人が声援を送った、グループ首位・仙台との「みちのくダービー」。モンテディオ山形は、前半2分に相手フォワードを背後から倒した城和にレッドカードが出され、開始直後から1人少ない不利な展開に。すると前半9分