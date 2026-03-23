任期満了に伴う山形県の鮭川村長選挙は、22日夜の開票の結果、新人で前の村議会議員の西野桂一さんが、現職を破って初当選を果たしました。初当選した西野桂一氏（62）「これからの鮭川村の未来を願う心の結集がこのような結果を生んだと思う。新しい発想と情熱で新しい村づくりに全力で取り組んでいく」開票結果は、西野桂一さん（62）が1387票、元木洋介さん（77）が1093票でした。新人で前の村議会議員の西野さんが、現職で6回