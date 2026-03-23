俳優の北川景子（３９）が２３日、都内で食品メーカー「キッコーマン」の「キッコーマン豆乳２０２６年度事業戦略＆新ＣＭ発表会」に登壇した。北川は２５日から全国で放映開始となる新テレビＣＭ「実は意外と豆乳も」篇に出演している。記者会見には柔らかい色味の“豆乳ファッション”で登場し、「今日は白っぽいというか生成っぽい色にしたくてこの衣装にしました」と笑顔で明かした。豆乳は「毎日飲む」といい、「初め