日本時間26日、ついにメジャーリーグが開幕する。日本人選手が目覚ましい活躍を見せ、大注目のMLBだが、今シーズンは15人の日本人メジャーリーガーがプレーする予定だ。ニュース番組『ABEMA Morning』では注目選手について紹介した。【映像】MLB注目の日本人選手とベネズエラ代表選手まず注目は、ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの日本人トリオ。今シーズン、ドジャースでは初めて二刀流で開幕を迎える大谷翔平選手