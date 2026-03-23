JR東海グループは23日、名古屋市内の商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」の開業と「ぴよりん」15周年を記念して、施設メインエントランス前に高さ約7メートルの巨大ぴよりんバルーンを制作・設置すると発表し、ビジュアルを公開した。また、制作を支援するクラウドファンディングを実施する。【画像多数】新幹線から見た巨大ぴよりん、多彩な返礼品などのイメージぴよりんは、累計販売個数500万“ぴよ”を突破し、2023年からは名