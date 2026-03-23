和スイーツ好きにはたまらない、夢のコラボが実現♡「パステル」と山梨銘菓「桔梗信玄餅」が出会い、和の美味しさをぎゅっと詰め込んだ限定スイーツが登場します。なめらかプリンをはじめ、ブラウニーやマドレーヌ、さらには人気の食パンまで、バリエーション豊かなラインナップ。和と洋が融合した贅沢な味わいを、この春ぜひ楽しんでみてください♪ なめらかプリンで味わう和の贅沢 「