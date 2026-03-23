イラン情勢の悪化が長期化する懸念が強まり日経平均株価は一時2600円以上下落しました。【映像】日経平均株価の動き市場関係者の中からは、「ホルムズ海峡の問題は1年くらい残るシナリオもありうる」と、情勢の長期化を懸念する声も出ています。日経平均は朝から全面安の展開で一時2600円以上値下がりしました。今年の取引時間中で最安値を記録し、午前の終値は5万1582円でした。イラン情勢をめぐっては先週末、トランプ大