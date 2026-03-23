午後は天気回復傾向も北陸はにわか雨けさは関東や静岡を中心に雨が降りましたが、午後はゆっくりと天気が回復傾向です。ただ、関東甲信の内陸では午後もにわか雨の所があるでしょう。また、北陸は日差しが出ますが、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雨や雷雨がありそうです。北海道もにわか雨があり、内陸や山沿いはにわか雪の所があるでしょう。気温はきのうより高い所が多くなりますが、天気回復が遅い東京