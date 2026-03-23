国会では新年度予算案をめぐる与野党の神経戦が続いています。【映像】ワシントンでの高市総理の様子さきほど、総理官邸で自民党参議院の幹部が木原官房長官と面会し、暫定予算の編成に入ることで一致しました。高市総理は、「年度内成立」にこだわってきましたが、少数与党の参議院では充実した審議を求める野党を押し切ることは難しく自然成立が確実となる11日まで暫定予算を組む方向へと折れた形です。自民党幹部は「訪