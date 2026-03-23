東京・八王子市で車7台が絡む玉突き事故が起きた。事故を起こした車の運転手は現場から立ち去っていて、警視庁が行方を追っている。23日午前7時半ごろ、八王子市暁町の国道で、「7台から8台が関係する事故」と目撃者の男性から110番通報があった。警視庁によりますと、黒色の高級車「ベントレー」が信号待ちで停車していた車列に追突し、乗用車やトラックなど7台が絡む玉突き事故になったという。この事故で、巻き込まれた車に乗っ