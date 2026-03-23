東京駅の新幹線乗り場で見かけた達筆な墨文字による手書き案内板。「紙の切符専用」と書かれた美しくも迫力ある墨文字の写真がXで話題になりました。【写真】デジタルが当たり前の時代だからこそ…墨で書かれた東京駅の手書き案内板がアツい！投稿したのは、創業127年の墨汁メーカー「開明墨汁」の公式アカウント（@kaimei1898）。「この時代に手書きの駅案内は激アツしかも墨視認性も気迫も段違いやっぱり最後に伝わるのは