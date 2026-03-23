「ヴェルファイアセダン」の公道走行姿に反響集まる！千葉県成田市にある自動車専門学校、日本自動車大学校（NATS）成田校で学生たちが手がけた個性的なカスタムカーが、再び注目を集めています。これらの車両は、2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で初めて一般公開された作品ですが、その後も新たな動きが続いており、話題は広がり続けています。【画像】超カッコイイ！ これが“公道デビュー”した斬新「ヴェル