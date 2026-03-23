スバル新型ラリーカーはBRZ。ターボ×4WDで全日本参戦へ、独自の進化に注目スバルは、現在市販されている「BRZ（FR・自然吸気エンジン）」を4WD（AWD）化して、ターボエンジンを搭載した新型モデルを開発していることを明かしました。これは、2026年スーパー耐久シリーズ開幕戦にて明かされたもので、全日本ラリー選手権に投入する参戦車として投入するといいます。【画像】超カッコいい！ これが「新 4WDマシン」です。画像で