私はコノミ。結婚3年目の私たち夫婦は、待ち望んでいた赤ちゃんを授かりました。今は臨月で、いつ生まれてきてもおかしくない状態です。最近の私は、おなかの赤ちゃんに声をかけるのが楽しくてたまりません。暇さえあればあれこれと話しかけ、そのたび動いて反応してくれるのを嬉しく感じています。夫・アサヒはそこまで興味がないようですが……。でも3週間の育休をとってくれるようですし、きっと出産を待ち望んでくれてはいるの