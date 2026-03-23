＜フォーティネット・ファウンダーズカップ最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞3日目に「67」をマークし、5位で最終日に進んだ原英莉花。デビュー戦から2試合連続トップ10入りを狙ったが、2バーディ・4ボギーの「74」と崩し、トータル7アンダー・19位タイで終えた。【写真】ボギーフィニッシュで天を仰ぐ原英莉花「トップ10に入りたいという目標があった。その緊張感があったし、私