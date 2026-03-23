＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー今季第3戦の最終日は、首位と1打差から出た38歳の笠りつ子が、4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。トータル3アンダーで逆転し、5年ぶりのツアー通算7勝目をつかんだ。その3日間で一番活躍したクラブを聞かれると、「パター」という答えがすぐに返ってくる。【画像】すごい“波紋”がフェースに！