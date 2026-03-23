お笑いタレント・有吉弘行（51）が22日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。「Zoom」での打ち合わせ経験について「したことないかも」と明かした。この日は、ウェブ会議サービス「Zoom」を使った企画を実施することに。番組の打ち合わせもZoomが主流になっていて、出演者のヒコロヒーは「コロナ以降はほとんどそう」、霜降り明星せいやも「打ち合わせは基本Zoom」と話した。一方、有吉は「あん