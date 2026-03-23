俳優の見上愛が23日、東京・青山で開催された「SALON 23区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」に登壇。卒業式や入学式など、春をテーマにトークが展開された。【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛見上が印象深かった卒業式に関する思い出は、高校卒業時に築地市場に朝食を食べに行ったことだという。卒業式当日の早朝、友人7人と朝食を食べてから卒業式に向かうことになったが「私と友