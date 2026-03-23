モデルの近藤千尋（36）が22日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子育てについて語った。スタッフから、子供への叱り方について話題を振られる場面が。近藤は「脅しちゃダメって言うじゃないですか、鬼が来るよとか」と自身の子供の叱り方について語り出した。「鬼は使わないけど。例えば、妹がお姉ちゃんにいじわるしました。そしたら“全部自分に返ってくるよ”」と伝えるのだという。「“相手は自分の鏡なんだ