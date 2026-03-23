◇NBA・Gリーグ バーミンガム・スクアドロン 134ー119 ウィンディシティ・ブルズ(日本時間23日、レガシーアリーナ)ブルズと2Way契約を結んでいる河村勇輝選手がGリーグでダブルダブルを達成しています。スタメン出場した河村選手は、第1Q残り9分6秒にトップからターンアラウンドからフェイドアウェイシュートの巧みなショットで得点を決めると、仲間の3ポイントシュートのアシストなどで得点を重ねていきます。第3Qでは3ポイントシ