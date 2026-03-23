【紅の砂漠：パッチノート Ver.1.00.03】 3月23日 配信開始 Pearl Abyssは3月23日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」において、パッチノート「Ver.1.00.03」の配信を開始した。 今回のアップデートでは、コントローラーやキーボード／マウス時の操作