プロ野球は２７日の開幕を前に２２日でオープン戦の全日程を終了した。２年ぶりのセ・リーグ優勝を目指す巨人は１０勝５敗１分けで日本ハムと並んで同率首位。開幕を一軍で迎えるメンバーも固め、あとは調整を続けながらプレーボールを待つばかりとなった。球団ＯＢで監督も務めた堀内恒夫氏（７８）は、２３日までに更新した自身の公式ブログで楽天から加入したハワードについて、まずは「フォアボールで自滅せず困った時に