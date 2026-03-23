バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」を2026年3月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。2026年3月 第4週発売「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」(全5種・400円)「HUNTER×HUNTER ガシャポン！コレクション G.I.編」は、『HUNTER×HUNTER』G.I.編で登場するアイテムを立体物として再現したコレクション。○ラインナップリスキーダイス聖騎士の首飾り大天