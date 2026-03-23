【モデルプレス＝2026/03/23】俳優のムロツヨシが3月23日、都内で行われたNetflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日世界配信）配信直前イベントに、主演の柳楽優弥、共演のSixTONES松村北斗、池田エライザ、音尾琢真、土井裕泰監督とともに登壇。オファーの経緯を明かした。【写真】松村北斗のことが大好きな人気俳優◆ムロツヨシ、若頭役オファーに3回ためらう伏見組の若頭・京極清志役を演じたムロ。普段とは真逆の役柄を受け、会