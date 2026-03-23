【モデルプレス＝2026/03/23】YouTuber・さくらが3月21日、自身のInstagramを更新。新ヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】20歳美人YouTuber「異次元の可愛さ」韓国トレンド“ハッシュカット”で印象ガラリ◆さくら、新ヘアスタイル披露さくらは「ハッシュカットやめられない」とつづり、写真を投稿。ヘアサロンと思われる場所で撮影された写真では、ダークカラーで丸みのあるシルエットと襟足にレイヤーを入れた