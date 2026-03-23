【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの菊地亜美が22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。体の不調とその原因を明かした。【写真】「目の下が緑に…」目の不調明かした35歳元アイドル◆菊地亜美「目の下が膨らんで」不調明かす今回、菊地は「微妙な瞬間の動画だけどw 目の下わかりやすい」と子どもを抱っこしている自身の動画を公開した。「目の下が膨らんであざやクマみたくなってるやつ いきなりなんだろう、、老化かな、