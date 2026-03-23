23日午前、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地の滑走路わきの枯草が燃える火事があり、通報から約1時間後に火はほぼ消し止められました。 消防によりますと、午前11時半ごろ、各務原市の航空自衛隊岐阜基地の男性職員から「基地内の枯草が燃えている」と119番通報がありました。滑走路付近の枯草が燃えていて、けが人の情報ははいっていないということです。 消防車など7台が出動し、通報の約1時間後に火はほぼ消