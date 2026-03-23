160.66ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.63エンベロープ1%上限（10日間） 159.42現値 159.0410日移動平均 158.71一目均衡表・転換線 157.8421日移動平均 157.45エンベロープ1%下限（10日間） 156.26一目均衡表・基準線 156.22100日移動平均 155.78一目均衡表・雲（上限） 155.40一目均衡表・雲（下限） 155.02ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 152.2